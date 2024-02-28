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На юге Бурятии увековечили память участников спецоперации

На юге Бурятии увековечили память участников спецоперации
Общество,  Фото:администрация Закаменского района
На стенах школы появились мемориальные доски воинам СВО

27 февраля в Закаменском районе Бурятии состоялся торжественный митинг памяти выпускников Закаменской школы №1, погибших при исполнении воинского долга в специальной военной операции на Украине: Игоря Чупошева, Аюра Ардаева и Юрия Тудупова. В мероприятии приняли участие школьники, юнармейцы, педагогический коллектив, родные, представители районной и городской администраций и почётные гости.

С трогательной речью выступили друзья и родственники воинов, их наставники: тренеры, классный руководитель, а также гости мероприятия. Почётное право открыть мемориальные доски погибшим в ходе СВО предоставили родственникам. Затем участники мероприятия возложили цветы и почтили память минутой молчания.

Завершился митинг песней «Встанем» в исполнении солиста оркестра 11-й гвардейской ордена Суворова отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает администрация Закаменского района.
Бурятия Закаменский район СВО мемориальная доска

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