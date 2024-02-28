Её возведут в Баргузинском районе
В селе Бaянгoл Баргузинского района Бурятии построят новую школу на 176 учащихся. Сейчас подрядная организация уже демонтировала часть старого здания, разработала котлован и приступила к монтажу фундамента.
Старая школа в селе Баянгол была построена ещё в середине прошлого века. По оценкам специалистов, состояние здания уже не позволяло провести в нем капитальный ремонт, и оно было признано аварийным. Поэтому в прошлом году правительством республики было принято решение о строительстве нового учебного заведения. Здание планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. На его возведение выделено более 600 миллионов рублей из федерального бюджета.
- Строительство нового объекта будет идти на территории старой школы. Поэтому подрядная организация разделила здание на две части, одну из них демонтировала, а вторая продолжит функционировать. На месте будущей школы уже разработали котлован и приступили к монтажу фундамента. На сегодняшний день, подрядчик выполняет работы согласно графику, - отметил главный инженер управления капитального строительства Бурятии Евгений Путятин.
По информации директора баянгольской школы Екатерины Дондуповой, учебное заведение является своего рода «кузницей чемпионов», в ней учились именитые спортсмены Бурятии, такие как Борис Будаев, Ирина Ологонова, Лира Дондупова и многие другие. Всего же школа выпустила более 30 мастеров спорта и более 40 кандидатов в мастера спорта по вольной борьбе.
В Бурятии стартовало строительство новой сельской школы
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