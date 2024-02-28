В Бурятии внезапно «легли» популярные мессенджеры





В конце января в работе Telegram тоже произошёл масштабный сбой. У кого-то он не функционировал вообще, у вторых не грузились чаты, третьим оказалась недоступна функция видеосообщений.



По данным федеральных СМИ, за сутки зарегистрировали свыше 8 тысяч жалоб. Больше всего тогда поступило из Новосибирской области, Хабаровского края и Москвы (11%). С трудностями также столкнулись пользователи из Санкт-Петербурга, Приморья и Башкирии, а в общей сложности – 18 регионов.



Telegram «отказал» и у некоторых жителей Бурятии, что всерьёз их взволновало. Вопрос бурно обсуждался в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». Часть наших земляков сначала даже не поняли, в чём дело и решили, что у них что-то случилось со смартфонами. У кого-то месседжер работал только с VPN. А другие вообще ничего не заметили. В итоге объяснили профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.

В Бурятии вечером 27 февраля (), как и по всей России, вдруг перестали работать популярные мессенджеры, включая Viber и Telegram. Причём проблемы с последним возникли как в мобильном приложении, так и в его десктопной версии. Сообщения не отправлялись, а чаты прогружались очень медленно.Сначала жалобы на неполадки появились в соцсетях, а позже информацию о них подтвердили в центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который работает при Роскомнадзоре. О массовых сбоях также сообщали во Франции, Великобритании, Германии, США и в других странах. Впрочем, вскоре всё восстановилось.