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Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию

Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В число невыездных попали три парламентария

Депутатов Народного Хурала ограничили в праве на выезд из России. Вопрос обсудили на очередной сессии республиканского парламента 27 февраля. На рассмотрение коллег его внёс председатель НХ Владимир Павлов, а докладчиком выступила вице-спикер Татьяна Мантатова.

Она сослалась на федеральный закон № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года. В августе 2023-го в него внесли изменения.

Речь, в частности, о подпункте 1 статьи 15-ой, где говорится, что решение об ограничении на выезд за границу для того или иного депутата принимает председатель законодательного органа субъекта РФ. В данном случае – спикер Хурала. А коснуться запрет может народных избранников, которые владеют совершенно секретными или сведениями особой важности. Депутаты единогласно выступили «за» и даже не стали задавать никаких вопросов.

Ранее федеральные СМИ узнали, что табу затронет троих законодателей, работающих на постоянной основе – это председатель Народного Хурала и два его зама (сейчас эти должности занимают вышеупомянутый Владимир Павлов, Татьяна Мантатова и Баир Гармаев).

В ФЗ прописан «перечень обстоятельств гуманитарного характера», при которых даже ограниченные в праве на выезд россияне всё же смогут на какое-то время отправиться на рубеж. Решение о запрете можно будет обжаловать.

Загранпаспорта парламентариям, судя по всему, придётся сдать. В законе, в соответствие с которым и приведут в порядок республиканский, определены условия их передачи на хранение для «невыездных». Держать документы будут в отделе госслужбы и кадров аппарата Народного Хурала. «Положения законопроекта позволяют соблюсти баланс между необходимостью обеспечения защиты государственной тайны и жизненно важными интересами граждан», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Кстати, наша республика стала здесь первопроходцем. Бурятия первой среди российских регионов ввела порядок запрета на выезд депутатов из России.
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