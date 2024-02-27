Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию

В число невыездных попали три парламентария
Депутатов Народного Хурала ограничили в праве на выезд из России. Вопрос обсудили на очередной сессии республиканского парламента 27 февраля. На рассмотрение коллег его внёс председатель НХ Владимир Павлов, а докладчиком выступила вице-спикер Татьяна Мантатова.
Она сослалась на федеральный закон № 114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в РФ» от 15 августа 1996 года. В августе 2023-го в него внесли изменения.
Речь, в частности, о подпункте 1 статьи 15-ой, где говорится, что решение об ограничении на выезд за границу для того или иного депутата принимает председатель законодательного органа субъекта РФ. В данном случае – спикер Хурала. А коснуться запрет может народных избранников, которые владеют совершенно секретными или сведениями особой важности. Депутаты единогласно выступили «за» и даже не стали задавать никаких вопросов.
Ранее федеральные СМИ узнали, что табу затронет троих законодателей, работающих на постоянной основе – это председатель Народного Хурала и два его зама (сейчас эти должности занимают вышеупомянутый Владимир Павлов, Татьяна Мантатова и Баир Гармаев).
В ФЗ прописан «перечень обстоятельств гуманитарного характера», при которых даже ограниченные в праве на выезд россияне всё же смогут на какое-то время отправиться на рубеж. Решение о запрете можно будет обжаловать.
Загранпаспорта парламентариям, судя по всему, придётся сдать. В законе, в соответствие с которым и приведут в порядок республиканский, определены условия их передачи на хранение для «невыездных». Держать документы будут в отделе госслужбы и кадров аппарата Народного Хурала. «Положения законопроекта позволяют соблюсти баланс между необходимостью обеспечения защиты государственной тайны и жизненно важными интересами граждан», – отмечается в пояснительной записке к документу.
Кстати, наша республика стала здесь первопроходцем. Бурятия первой среди российских регионов ввела порядок запрета на выезд депутатов из России.
Депутаты из Бурятии не смогут покинуть Россию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В число невыездных попали три парламентария
Деньги им переведут раньше обычного
Для официального трудоустройства им потребуется только разрешение родителей
Остальные животные были также пойманы
В соцсетях местные власти пристыдили за «щедрый» подарок
Его вес на тот момент перевалил за пять килограммов
А четверть горожан сами помогли им в этом
Игорю Шутенкову понравился новый вагон
Он больше не зависит от возраста старшего ребёнка
Она успела застращать всё село
Он исполнил авторскую песню «Воинам»
Окинцев раздосадовало, что местных ребятишек оставили без поздравлений
У них почти не оставалось денег, чтобы платить за проживание в пансионате
Олег Боровский скончался на 64-м году жизни
В нём заменили несколько слов