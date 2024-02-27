27 февраля

26 февраля

Популярное

В Иркутске отпраздновали Сагаалган

В Иркутске отпраздновали Сагаалган
Общество,  Фото:центр культуры коренных народов Прибайкалья
В рамках празднества прошли соревнования, концерт и конкурсы

В субботу, 24 февраля, в Иркутске состоялся спортивно-культурный праздник «В сиянии белого месяца». Мероприятие было приурочено к празднованию Сагаалгана.

Праздник открылся турниром по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». Соревнования собрали участников в возрасте от 14 до 64 лет из различных уголков региона, включая Иркутский, Ольхонский, Баяндаевский, Осинский и Боханский районы. Турнир проходил в трёх возрастных категориях. Победители были награждены дипломами, денежными призами, а абсолютный чемпион, ольхонец Артём Мархасаев получил кубок и главный приз в размере 50 тысяч рублей. Звание чемпиона в общекомандном первенстве и приз в 10 тысяч рублей получили представители Ольхонского района.

Продолжился праздник конкурсом среди муниципальных образований на лучшую районную экспозицию. Лучшей стала выставка от Эхирит-Булагатского района под названием «Земля вечно синего неба, силы и мудрости». Эта экспозиция, часть более крупного проекта, посвящённого 105-летию района, демонстрировала уникальность его наследия, природы и традиций. Победителям конкурса вручили денежный приз в размере 20 000 рублей.

Вечером состоялся гала-концерт с участием лучших коллективов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и звёзд бурятской эстрады, собравший в зале около 1400 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутск. Сагаалган

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Панкратионист Бурятии выиграл пояс чемпиона в Москве
Общество, 27.02.2024
Спортсмен выступал в возрастной категории 13-14 лет
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
В Бурятии соревновались в охотничьем биатлоне
Общество, 27.02.2024
На турнире отличились стрелки из Иволгинского района
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Школьников Бурятии учат по новому учебнику истории республики
Общество, 27.02.2024
Новое учебно-методическое пособие появилось в школах региона
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
В Забайкалье создадут ООПТ на месте буддийского паломничества
Общество, 27.02.2024
Памятник природы регионального значения «Норбо Банзад» появится в Хилокском районе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Спортсмен Бурятии стал призёром турнира по якутской борьбе
Общество, 27.02.2024
Соревнования проходили в Верхневилюйске
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
В Бурятии выбрали «Баатара» и «Дангину 2024»
Общество, 27.02.2024
В столице республики назвали победителей конкурса красоты
Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр
Евгений Жербаев рассказал, когда вернётся на борцовский ковёр
Общество, 27.02.2024
Бурятский борец надеется восстановиться через несколько месяцев
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере транспорта
Что сделано в Бурятии по поручению президента в сфере транспорта
Общество, 27.02.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
Жителей Улан-Удэ предупреждают о «собачьих свадьбах»
Жителей Улан-Удэ предупреждают о «собачьих свадьбах»
Общество, 27.02.2024
В период гона собаки бывают агрессивны 
В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
В Бурятии дома будут обследовать перед капремонтом
Общество, 27.02.2024
А платить за это придётся самим жильцам
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Жительница Бурятии исполнила песню о флоте во Владивостоке
Общество, 27.02.2024
Песня Галины Бадлуевой звучала во время праздничного концерта 
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
С карты Бурятии стёрли ещё один посёлок
Общество, 27.02.2024
Загустай окончательно слился с Гусиноозёрском

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^