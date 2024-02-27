В Иркутске отпраздновали Сагаалган

Общество, Фото: центр культуры коренных народов Прибайкалья

В рамках празднества прошли соревнования, концерт и конкурсы



В субботу, 24 февраля, в Иркутске состоялся спортивно-культурный праздник «В сиянии белого месяца». Мероприятие было приурочено к празднованию Сагаалгана.



Праздник открылся турниром по разбиванию хребтовой кости «hэер шаалган». Соревнования собрали участников в возрасте от 14 до 64 лет из различных уголков региона, включая Иркутский, Ольхонский, Баяндаевский, Осинский и Боханский районы. Турнир проходил в трёх возрастных категориях. Победители были награждены дипломами, денежными призами, а абсолютный чемпион, ольхонец Артём Мархасаев получил кубок и главный приз в размере 50 тысяч рублей. Звание чемпиона в общекомандном первенстве и приз в 10 тысяч рублей получили представители Ольхонского района.



Продолжился праздник конкурсом среди муниципальных образований на лучшую районную экспозицию. Лучшей стала выставка от Эхирит-Булагатского района под названием «Земля вечно синего неба, силы и мудрости». Эта экспозиция, часть более крупного проекта, посвящённого 105-летию района, демонстрировала уникальность его наследия, природы и традиций. Победителям конкурса вручили денежный приз в размере 20 000 рублей.



Вечером состоялся гала-концерт с участием лучших коллективов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и звёзд бурятской эстрады, собравший в зале около 1400 зрителей. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

