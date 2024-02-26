В Бурятии проведут прямой эфир про производственно-экологический контроль

Предпринимателям дадут исчерпывающую информацию об экологической отчётности



В ближайший четверг, 28 февраля, на официальной странице Бурприроднадзора во «ВКонтакте» состоится прямой эфир, посвящённый производственно-экологическому контролю. Он начнётся в 16:00.



На все интересующие вопросы ответит замруководителя ведомства Денис Быков. Участники эфира получат исчерпывающую информацию об этом виде экологической отчётности, а частности, кто обязан разрабатывать ПЭК и какая ответственность грозит за отсутствие программы производственно-экологического контроля.



К участию приглашают индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий и организаций. В Бурприроднадзоре напомнили, что сами отчёты ПЭК необходимо сдать до 25 марта.