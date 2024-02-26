Она построена в Селенгинске
Строительство детской поликлиники в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии завершено на 100%. Техническая готовность здания — более 96%. Сейчас здесь завершаются работы по устройству вентиляционных систем.
Планируемая дата ввода в эксплуатацию — март этого года. Задержка произошла из-за затягивания сроков подрядной организацией в разработке проектной документации и прохождения государственных экспертиз. Об этом сообщили в администрации района.
Напомним, что строительство детской поликлиники Кабанской центральной районной больницы в Селенгинске было начато во второй половине 2023 года. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта.
В марте в посёлке Бурятии откроется детская поликлиника
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Церемония прошла в Еравнинском районе
Первое место заняла команда «Гильбира»
Она построена в Селенгинске
Центры аймаков соединят асфальтированными магистралями с пограничными пунктами
В Чите состоялся первый фестиваль эвенкийской культуры «Гиравун»
Победила скульптура о понедельнике
За награды боролись учащиеся, военнослужащие и бывшие воины-интернационалисты
Мероприятие прошло в Хоринском районе
В командном зачёте победила СШОР №11
Супругов поздравили с «благодатной свадьбой»
Спортсменка представляла БГСХА
Спортсменка выиграла «золото» в эстафете
Пассажирам станет проще проходить таможенную границу
В регионе медики впервые провели изъятие родственной почки для трансплантации путём лапароскопии
Спортсмен занял второе место в беге на 800 метров