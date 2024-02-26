Сильные морозы в Бурятии продержатся до самой весны

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Лишь в некоторых районах потеплеет до -6 градусов



Потепления в Бурятии на этой неделе не ожидается. По данным Бурятского гидрометцентра, в республике в ближайшие дни сохранятся морозы. А в отдельные ночи и вовсе похолодает до -37.



Ночью 27 февраля столбик термометра будет колебаться от -25 до -30, местами – от -32 до -37, а по Прибайкалью и на юге – от -18 до -23. Днём обещают от -13 до -18, но кое-где – всего от -6 до -11. Возможен небольшой снег. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



В среду, 28 февраля, снег продолжится. На южном побережье Байкала ожидается умеренный снегопад. Ночная температура опустится до -27, -32, где-то – до -21, -26, на севере и в центральных районах – до -37. Дневная поднимется до -14, -19, местами – до -8, -13. Ветер северо-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.



В четверг, 29 февраля, осадки обойдут Бурятию стороной. Ночью прогнозируют от -28 до -33, местами – от -34 до -39, по Прибайкалью и на юге – от -22 до -27. Днём – от -13 до -18, кое-где – от -6 до -11 градусов. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 4-9 м/с и с порывами до 13 м/с.

