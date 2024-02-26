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Среди полицейских Бурятии выбрали самых метких стрелков

Среди полицейских Бурятии выбрали самых метких стрелков
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Всего участвовало 124 сотрудника

В стрелковом тире МВД по Бурятии состоялось лично-командное первенство по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди органов и подразделений регионального МВД.

Для участия в соревнованиях прибыло 124 спортсмена из 24 команд из районов республики и Улан-Удэ. Сотрудники полиции соревновались в стрельбе из пистолета Макарова.

- В ходе упорной борьбы победителем в командном зачёте стала команда УМВД России по г. Улан-Удэ, второе место завоевала команда МО МВД России «Хоринский», третье место у команды Следственного управления МВД Бурятии, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Участники соревнований получили награды и в личных состязаниях. Победителями в абсолютном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова среди женщин стали Юлия Хайзик (Следственное управление), Елена Галсанова (Управление по работе с личным составом) и Алёна Квасова (ОМВД России по Закаменскому району).

Лучшими стрелками среди мужчин судейской комиссией признаны Амар-Жаргал Ламаев (Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых), Александр Баженов (Управление уголовного розыска) и Базар Анандаев (ОСБ ДПС ГИБДД).




тир соревнования МВД Бурятии

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