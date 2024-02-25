В Бурятии родителей юных лучников возмутила покупка инвентаря за свой счёт

Сельчане не понимают, почему должны тратить на него деньги
Жители Кижингинского района, чьи дети посещают кружок по стрельбе из лука в местной спортивной школе, поинтересовались, почему им приходится самостоятельно покупать необходимый спортинвентарь. Сельчане попросили разъяснить ситуацию в группе «Кижинга-инфо.24/7».
Директор учреждения Бато Цыренжапов отметил, что Минспорта РБ выделяет средства на обновление инвентаря и обмундирования и на поездки только тем спортсменам, которые заняли первые места на первенстве республики.
- Наши секции по стрельбе из лука, вольной борьбе и боксу входят в программу ГСС (группа спортивного совершенства), где, согласно условиям, должно быть минимум четыре кандидата в мастера спорта (КМС). За счёт этого на одного человека выделяют 17 000 рублей в год. Деньги идут на приобретение самых необходимых материалов, – подчеркнул руководитель спортшколы.
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Сельчане не понимают, почему должны тратить на него деньги
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