«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытия состязаний
В Улан-Удэ стартовали республиканские финальные соревнования по волейболу кубка «Боевого Братства» среди подростков 13-14 лет. На соревнования прибыли порядка 480 человек. Чтобы попасть сюда, в ребята прошли отбор в районных состязаниях, отборочные соревнования проводились с 1 декабря 2023 года по 12 февраля 2024. Этот успех отметил руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Жамбал-Жамсо Жанаев в своё приветственном слове.
- Хочу поздравить всех ребят, которые здесь находятся. Вы сегодня победители, потому что прошли свой районный отбор. На наших районных отбор прошло более четырёх тысяч спортсменов, и победители находятся здесь, защищая честь своего района, честь совей команды. Побеждает тот, кто силён духом, кто силён командой, кто не боится проигрыша, тот идёт всегда вперёд, - сказал Жамбал-Жамсо Жанаев.
Министр спорта и молодёжной политики Иван Козырев отметил, что жители республики любят волейбол, этим видом спорта увлекается более 42-х тысяч человек.
- Волейбол для Бурятии – один из самых массовых, популярных видов спорта. Более 42-х тысяч жителей занимаются этим замечательным видом спорта, играют в эту интересную игру. Более того, хочется отдать дань уважения волейболу с точки зрения болельщика, потому что это очень зрелищная, увлекательная и завораживающая игра, которая привлекает на трибуну огромное количество поклонников, - отметил Иван Козырев.
Республиканские соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства» впервые провели 2022-2023 гг. Соревнования были посвящены 25-летию организации.
Соревнования завершатся завтра, 24 февраля.
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В Улан-Удэ проходят соревнования по волейболу на кубок «Боевого Братства»
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