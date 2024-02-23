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В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор

В Улан-Удэ на концерте этно-рок группы дважды станцевали ёхор
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрители остались в восторге от выступления

Бурятская этно-рок группа «Нукер» в минувший четверг дала третий сольный концерт (возрастное ограничение 18+). Он прошёл с оглушительным успехом, полтора часа пролетели незаметно.

В разгар концерта солистка группы Арюна Нимаева попросила зрителей станцевать ёхор. Люди быстро образовали круг и дружно водили хоровод под зажигательную музыку, едва умещаясь на танцполе. Это произвело большое впечатление на зрителей, что в завершении концерта ёхор станцевали ещё раз.



Группа исполняет народные бурятские и авторские песни, также в репертуаре есть только музыкальные композиции. На прошедшем концерте участница группы Сарюна Бальчинова исполнила соло на лимбе, Арюна Нимаева – на моринхууре.

- Нам нравится исполнять старинные бурятские песни. Мы добываем их, как полезные ископаемые, обрамляем их своим фирменным стилем и дарим слушателям. Но в последнее время мы пишем авторские композиции на родном языке, и чаще всего это совместное творчество каждого участника группы, - рассказала Арюна Нимаева во время концерта.

Песни отличаются оригинальной аранжировкой и завораживающим исполнением:

«Это восторг! Меня поразило горловое пение, пробирает до мурашек!»

«Очень понравилась оригинальная песня, в которой сочетает баян, моринхуур и лимба. Ни разу подобного не слышал. Сильно!»

«Какие они молодцы! Надо чаще концерты устраивать», делились слушатели после концерта.

Кстати, группа хоть и начинающая, но после оглушительного выступления выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с рок-исполнителями.

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