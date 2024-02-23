В республике ветер до 15 м/с
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-15 м/с, позёмка. Днём 9-14, местами 15-20 градусов мороза.
В Улан-Удэ днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с, позёмка. Днём 12-14 градусов ниже нуля
В Бурятии днём 15 градусов мороза
Общество, Фото:
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