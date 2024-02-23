Соревнования стартуют в марте
С 11 по 12 марта в Улан-Удэ состоится первый этап кубка Республики Бурятия по фигурному катанию на коньках. Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр».
К участию допускаются спортсмены Бурятии и иных субъектов РФ. За медали поборются мальчики и девочки (6-8 лет), мальчики и девочки (9-12 лет), юноши и девушки (13-17 лет) в трёх юношеских разрядах; мальчики и девочки (6-8 лет), мальчики и девочки (9-12 лет), юноши и девушки (11-17 лет) в трёх спортивных разрядах; а также кандидаты в мастера спорта: юноши и девушки (11-17 лет) и юниоры и юниорки (13-19 лет).
Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями и памятными подарками.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии разыграют кубок по фигурному катанию
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