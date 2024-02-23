В Бурятии разыграют кубок по фигурному катанию

Соревнования стартуют в марте



С 11 по 12 марта в Улан-Удэ состоится первый этап кубка Республики Бурятия по фигурному катанию на коньках. Соревнования проведут на ледовой арене «IceМетр».



К участию допускаются спортсмены Бурятии и иных субъектов РФ. За медали поборются мальчики и девочки (6-8 лет), мальчики и девочки (9-12 лет), юноши и девушки (13-17 лет) в трёх юношеских разрядах; мальчики и девочки (6-8 лет), мальчики и девочки (9-12 лет), юноши и девушки (11-17 лет) в трёх спортивных разрядах; а также кандидаты в мастера спорта: юноши и девушки (11-17 лет) и юниоры и юниорки (13-19 лет).



Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями и памятными подарками.



Возрастное ограничение: 6+.

