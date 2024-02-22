Карьерные вершины в Улан-Удэ быстрее покоряют мужчины





Представители сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, сколько времени занимает путь к руководящим постам у жителей бурятской столицы. Тем, кто занимается IT-проектами, требуется примерно пять лет, чтобы возглавить отдел. У дизайнеров, экономистов и специалистов по обучению персоналом уходит в среднем шесть.



Мужчины быстрее «дорастают» до кресла начальника в маркетинге, рекламе и PR (5 лет против 6 у женщин), логистике и HR (5 и 7 лет соответственно), бухгалтерии, закупках и продажах (6 и 7), а также в юриспруденции (8 и 9). Представительницам же прекрасного пола меньше времени требуется для того, чтобы достичь позиции руководителя call-центра (4 года, у мужчин – за 5 лет) и начальника отделов кадров (7 и 8 лет).



Чтобы стать директором регионального филиала, представителям обоих полов нужно по семь лет. То же самое – с должностью коммерческого директора, директора по развитию, маркетингу и работе с клиентами (по 8 лет), HRD (по 9) и исполнительного директора (по 10). В остальных профсферах по скорости покорения карьерных вершин лидирует сильный пол.



За два последних года мужчины стали чуть быстрее добиваться постов руководителей отделов логистики, закупок, HR, сервисно-технических служб, а также технических директоров. Женщины же садятся в основном в кресла руководителей call-центров, отделов снабжения, ПЭО, главных бухгалтеров и управляющих филиалами.





