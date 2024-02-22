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Монгольская «женщина-змея» установила новый рекорд Гиннесса

Монгольская «женщина-змея» установила новый рекорд Гиннесса
Общество,  Фото:Guinness World Records
Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе

Уроженка Монголии и исполнительница пластической акробатики С. Оюун-Эрдэнэ установила новый рекорд Гиннесса. Она выполнила по специальным критериям наибольшее количество отжиманий на руках в тройном гимнастическом сгибе. В частности, за 30 секунд она совершила 28 отжиманий из заявленных 24. Предыдущий рекорд был равен 21 разу.

Артистка цирка С. Оюун-Эрдэнэ занимается конторсией (акробатическим изгибанием тела в необычные формы) с шести лет. Она работает в международном цирке «Du Soleil» («Цирк солнца») вот уже более 20 лет.

В тот же день её коллега, акробатка Люси также установила новый рекорд Гиннесса по количеству сальто назад на руках.

- Я знала, что артисты цирка «Du Soleil» очень талантливы, но оценивать эти мировые рекорды вблизи и лично – это совсем другое чувство. Я была поражена гибкостью и силой верхней части тела С. Оюун-Эрдэнэ. Поздравляю обеих исполнительниц с достижением таких физически сложных рекордов, - заявила официальный судья книги рекордов Гиннесса Меган Брюс.

Монгольская конторсионистка участвовала в четырёх представлениях цирка и в настоящее время выступает в цирковом шоу в знаменитом «Альберт-Холле» в Лондоне. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Монголия рекорд цирк

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