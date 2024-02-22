В Улан-Удэ в честь праздника 23 февраля покажут новое лазерное шоу

И подсветят телевышку

В честь Дня защитника Отечества в столице Бурятии покажут новое лазерное шоу, а также включат праздничную подсветку на телебашне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Тематическое лазерное шоу на зданиях вокруг площади Советов в центре города будут транслировать 23 и 24 февраля в 19:30, 20:00, 20:30, 21:00.

«Красочное световое шоу на главной площади города включает динамичные зарисовки о российской армии. Тематическая проекция пронизана духом патриотизма и гордости за настоящих мужчин», - отметили в «Горсвете».

Праздничная подсветка будет освещать телебашню на улице Бабушкина 23 февраля с 19:00 до 21:00.

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