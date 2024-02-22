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В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь

В Бурятии росгвардейцы сдали донорскую кровь
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Они приняли участие в акции ко Дню защитника Отечества

В Улан-Удэ личный состав подразделений территориального управления Росгвардии сдали донорскую кровь и её компоненты, поддержав донорскую акцию ко Дню защитника Отечества.

В преддверии 23 февраля - Дня защитника Отечества на Бурятской республиканской станции переливания крови проходит донорская акция. Все желающие могут посетить станцию и пополнить банк крови.

- Мои коллеги на станцию переливания крови приходят уже не первый раз, и я решил первый раз сдать кровь. Надеюсь, что я помогу нуждающимся больным людям, - сказал сотрудник СОБР лейтенант полиции Сергей Б.



Перед сдачей крови росгвардейцы прошли медицинский осмотр и сдали необходимые анализы. После лабораторного исследования полученную кровь и её компоненты направят по назначению в лечебные учреждения Бурятии.

- Наши защитники не только с оружием спасают мирных граждан, защищают Отечество, но и своей кроводачей спасают жизни. Мы приглашаем всех военнослужащих и сотрудников силовых ведомств региона поддержать Всероссийскую донорскую акцию, - отметила заместитель главного врача Бурятской республиканской станции переливания крови Галина Носкова.

Служба крови Бурятии выражает благодарность защитникам за вклад в благородное дело - донорство для спасения жизни других, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


Росгвардия Донорство крови донорство

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