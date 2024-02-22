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В Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдут отключения света

В Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдут отключения света
Общество,  Фото:pixabay.com
Свет выключат в разное время

22 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ пройдут отключения электричества. Так, с 10:00 до 13:00 для выполнения работ состоится отключение электроэнергии на проспекте 50-летия Октября, 2/1, 33 (банкетный зал), 31а (церковь); ул. Октябрьская, 2 (администрация Железнодорожного района), 2а (нотариальная палата РБ).

Также сегодня, 22 февраля, с 10:00 до 13:00 для выполнения работ по фонду капитального ремонта на железной дороге выключат свет по ул. Иванова, 1-9; ул.Буйко, 36, 38; ул. Комсомольская, 29.

Также с 12:00 до 17:00 не будет электричества на ул. Герцена, 3-175; дизель-генераторная электростанция по ул. М. Расковой, 2 (городская больница №4), гараж, склад, столовая больницы №4, лаборатория, гаражи больницы №4, прачечная, детская больница №4; Невский переулок, 10-36, 20а, 26б; Одесский переулок, 12; ул. Комарова, 20-79; ул. Путиловская, 2-68; ул. Чайковского, 72-135; ул. Комарова, 48-76; ул. Седова, 2-23; ДНТ «Лотос», 7-28; ул. Загорская, 7-16; ул. Нестерова, 2-150.

С 9:00 до 13:00 отключён свет по адресам: ул. Балдынова, 2-6; ул. Пролетарская, 2-8, 8а; ул. Ставропольская, 16, 10а, 12а, 14а, 16а, 4а, 4б, 6а, 6б; ул. Столичная, 3-5; ул. Столичная, 1 (магазин, аптека, гаражи, библиотека). Об этом сообщает администрация Железнодорожного района.

Улан-Удэ Железнодорожный район отключение света

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