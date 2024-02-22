В улан-удэнских колониях отметили Дню спонтанного проявления доброты

Общество, Фото: УФСИН по РБ

Здесь провели творческие конкурсы



В улан-удэнской исправительной колонии №2 подвели итоги конкурса художественной самодеятельности, приуроченного ко Дню спонтанного проявления доброты.



- Конкурс проходил в импровизационном формате, кто-то читал стихи, кто-то рисовал картины, а участники музыкальной группы «ВИА Южане» -исполнили авторскую песню, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Всего в мероприятии участвовало 40 осуждённых.



Аналогичное мероприятие прошло в исправительной колонии № 8, где осуждённые соревновались в конкурсе стенгазет.

