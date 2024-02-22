22 февраля

21 февраля

Популярное

В улан-удэнских колониях отметили Дню спонтанного проявления доброты

В улан-удэнских колониях отметили Дню спонтанного проявления доброты
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Здесь провели творческие конкурсы

В улан-удэнской исправительной колонии №2 подвели итоги конкурса художественной самодеятельности, приуроченного ко Дню спонтанного проявления доброты.

- Конкурс проходил в импровизационном формате, кто-то читал стихи, кто-то рисовал картины, а участники музыкальной группы «ВИА Южане» -исполнили авторскую песню, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Всего в мероприятии участвовало 40 осуждённых.

Аналогичное мероприятие прошло в исправительной колонии № 8, где осуждённые соревновались в конкурсе стенгазет.
УФСИН

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Лама из Бурятии рассказал, как пережить весну
Общество, 22.02.2024
Он посоветовал не спать днём и выбирать «грубую» пищу
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Над Улан-Удэ прозвучит полуденный выстрел
Общество, 22.02.2024
Это произойдёт в честь Дня защитника Отечества
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
В Бурятии солнце может «поломать» телевизоры
Общество, 22.02.2024
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Глава Бурятии: Восточный полигон РЖД превысил рекордные 288 млн тонн
Общество, 22.02.2024
Столько грузов прошло по БАМу и Транссибу в 2023 году
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Из Бурятии выпроводили иностранца-нелегала
Общество, 22.02.2024
Его оштрафовали на две тысячи рублей и заставили покинуть Россию
Жителей Бурятии предупредили о фейках про ветслужбу
Жителей Бурятии предупредили о фейках про ветслужбу
Общество, 22.02.2024
Их призвали не верить ложным слухам и дезинформации
В Улан-Удэ к концу дня выпадет снег
В Улан-Удэ к концу дня выпадет снег
Общество, 22.02.2024
В республике немного потеплело 
В Улан-Удэ разработают меню новой бурятской кухни
В Улан-Удэ разработают меню новой бурятской кухни
Общество, 21.02.2024
В Бурятию вернётся фестиваль гастрономического туризма
В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества
В Улан-Удэ торжественное собрание посвятят Дню защитника Отечества
Общество, 21.02.2024
В рамках мероприятия пройдёт праздничная программ
Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Инвалиды Бурятии могут бесплатно пользоваться многофункциональными кроватями
Общество, 21.02.2024
Договор о безвозмездном пользовании заключается на год с правом дальнейшего продления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^