Здесь провели творческие конкурсы
В улан-удэнской исправительной колонии №2 подвели итоги конкурса художественной самодеятельности, приуроченного ко Дню спонтанного проявления доброты.
- Конкурс проходил в импровизационном формате, кто-то читал стихи, кто-то рисовал картины, а участники музыкальной группы «ВИА Южане» -исполнили авторскую песню, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Всего в мероприятии участвовало 40 осуждённых.
Аналогичное мероприятие прошло в исправительной колонии № 8, где осуждённые соревновались в конкурсе стенгазет.
В улан-удэнских колониях отметили Дню спонтанного проявления доброты
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