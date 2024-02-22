Три этапа проведут в начале весны в Иволгинском районе
В Бурятии в марте состоятся соревнования по любительским мотогонкам на льду «Мотолёд 2024». Будет разыгран кубок мотоклуба «Вольный Ветер».
Соревнования проведут в три этапа: 3, 10 и 17 марта. Даты могут меняться в зависимости от состояния льда. Местом проведения кубка станет Иволгинский район, карьер рядом с посёлком Исток.
Регистрация участников и тренировка по классам запланированы в дни соревнований с 11:00 до 12:30. Открытие этапа начинается в 12:30. Этап проводится в три заезда по 10 минут. Закрытие – в 16:00.
Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети), «Открытый» (дети), «Дорожные», «Открытый», «Коляски» (Урал, Днепр, Иж, Ява с коляской). Все классы выступают на шипованной резине. Для каждого класса старт общий.
По итогам трёх этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии разыграют кубок по мотогонкам на льду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Три этапа проведут в начале весны в Иволгинском районе
Традиционное мероприятие прошло в одном из монгольских музеев
Акция состоится в столице региона в начале лета
Они состоятся на озеро Бомское
Церемонию проведут на Титовской сопке
Они запомнили наибольшую последовательность вспышек и звуков
В Заиграевском районе прошло открытие «Года семьи»
Она совершила наибольшее число отжиманий в тройном гимнастическом сгибе
Также появится интерактивная карта региона
Спортсменки стали лучшими в четвёртом дивизионе
В регионе реализуется социальный проект «Отогой наадан»
Победителей определят 26 февраля в Улан-Удэ
Они удостоились государственных и республиканских наград
Гран-при конкурса выиграла учитель гимназии №29
Республика реализовала проект первой в России