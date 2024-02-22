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В Бурятии разыграют кубок по мотогонкам на льду

В Бурятии разыграют кубок по мотогонкам на льду
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Три этапа проведут в начале весны в Иволгинском районе

В Бурятии в марте состоятся соревнования по любительским мотогонкам на льду «Мотолёд 2024». Будет разыгран кубок мотоклуба «Вольный Ветер».

Соревнования проведут в три этапа: 3, 10 и 17 марта. Даты могут меняться в зависимости от состояния льда. Местом проведения кубка станет Иволгинский район, карьер рядом с посёлком Исток.

Регистрация участников и тренировка по классам запланированы в дни соревнований с 11:00 до 12:30. Открытие этапа начинается в 12:30. Этап проводится в три заезда по 10 минут. Закрытие – в 16:00.

Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети), «Открытый» (дети), «Дорожные», «Открытый», «Коляски» (Урал, Днепр, Иж, Ява с коляской). Все классы выступают на шипованной резине. Для каждого класса старт общий.

По итогам трёх этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты.

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