Он состоится в Осинском районе
23 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый чемпионат Иркутской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда». Местом проведения станет Осинский район, Обусинский залив Братского водохранилища в районе посёлка Приморский.
Соревнования проведут как личные с командным зачётом в общей зоне.
Программа соревнований
22 февраля
9:00 – 18:00 - Самостоятельная тренировка
23 февраля
8:00-8:50 - Регистрация участников
8:50 - Торжественное построение. Церемония открытия соревнований
9:00-14:00 - Проведение соревнований
14:00-14:30 - Взвешивание улова. Подсчёт итогов соревнований
15:00 - Награждение победителей. Церемония закрытия соревнований
Возрастное ограничение: 0+.
В Усть-Ордынском округе пройдёт открытый чемпионат по ловле на блесну со льда
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