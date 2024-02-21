В Усть-Ордынском округе пройдёт открытый чемпионат по ловле на блесну со льда

Он состоится в Осинском районе



23 февраля в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт открытый чемпионат Иркутской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда». Местом проведения станет Осинский район, Обусинский залив Братского водохранилища в районе посёлка Приморский.



Соревнования проведут как личные с командным зачётом в общей зоне.



Программа соревнований



22 февраля

9:00 – 18:00 - Самостоятельная тренировка



23 февраля

8:00-8:50 - Регистрация участников

8:50 - Торжественное построение. Церемония открытия соревнований

9:00-14:00 - Проведение соревнований

14:00-14:30 - Взвешивание улова. Подсчёт итогов соревнований

15:00 - Награждение победителей. Церемония закрытия соревнований



Возрастное ограничение: 0+.



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