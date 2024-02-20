В Агинском округе прошёл чемпионат по разбиванию хребтовой кости

Общество, Фото: пресс-служба администрации АБО

Чемпионом абсолютного первенства стал уроженец села Догой



В Агинском Бурятском округе центр по адаптивным и национальным видам спорта вновь принял мастеров и умельцев разбивать хребтовые кости. Чемпионат и первенство Забайкальского края по традиционным состязаниям «hээр шаалга» собрал 120 силачей в составе 25 команд.



В рамках соревнований удостоверения мастеров спорта Забайкальского края по национальным видам спорта были вручены чемпиону международного всебурятского фестиваля «Алтаргана- 2018», многократному чемпиону турниров по разбиванию хребтовой кости, уроженцу села Догой Баяру Жаргалову и чемпиону международного этнофестиваля по разбиванию хребтовой кости «Алтан мундарга-2023», уроженцу села Ушарбай Чингису Батомункуеву.



Чемпионом абсолютного первенства, сломав 50 хребтовых костей, стал уроженец села Догой Доржи Цырендоржиев. На втором месте его земляк – Очир Дабаев. На третьем месте житель села Хойто-Ага Суранзан Дондоков.



В личном первенстве по возрастным номинациям места распределись так: В возрасте 50 лет и старше победил Баясхалан Цыриторов, за ним Жамсаран Жигмитов и Шагдар Батоев. До 50 лет первое место занял Суранзан Дондоков, на втором месте Юрий Селезнев, замкнул тройку призеров Юмдылык Жигмитжамсоев.



В возрастной номинации до 40 лет лидировал Баяр Жаргалов, за ним Элбэк Рыгзынов и Александр Дашиев. До 30 лет лучшими были Эрдэни Уржинов, Содном Цыренжапов и Соёл Содномдашиев. Среди молодых спортсменов до 20 лет первое место занял Доржо Цырендоржиев, на втором месте Очир Дабаев и на третьем месте Алдар Сультимов.



В общекомандном зачёте пьедестал почёта полностью заняли спортсмены села Догой, представлявшие своё село несколькими командами, тройку призёров замкнула команда из Ага-Хангил. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

