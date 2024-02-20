В районе Бурятии 90-летие отметила заслуженный животновод

Общество, Фото: администрация Кижингинского района

Ханда Лубсандоржиева – кавалер двух трудовых орденов



В Кижингинском районе Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили Ханду Доржиевну Лубсандоржиеву. Именинница родилась 15 февраля 1934 года в селе Семиозёрье Красночикойского района Забайкальского края.



Вся трудовая деятельность её связана с совхозом «Чесанский». Ханда Доржиевна является заслуженным животноводом Бурятской АССР, кавалером орденов Трудового Красного знамени и «Знак Почёта». Юбиляр неоднократно избиралась депутатом райсовета.



Представители районной администрации поздравили именинницу с юбилеем и пожелали ей крепкого здоровья и бодрости духа.

