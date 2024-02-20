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В районе Бурятии 90-летие отметила заслуженный животновод

В районе Бурятии 90-летие отметила заслуженный животновод
Общество,  Фото:администрация Кижингинского района
Ханда Лубсандоржиева – кавалер двух трудовых орденов

В Кижингинском районе Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили Ханду Доржиевну Лубсандоржиеву. Именинница родилась 15 февраля 1934 года в селе Семиозёрье Красночикойского района Забайкальского края.

Вся трудовая деятельность её связана с совхозом «Чесанский». Ханда Доржиевна является заслуженным животноводом Бурятской АССР, кавалером орденов Трудового Красного знамени и «Знак Почёта». Юбиляр неоднократно избиралась депутатом райсовета.

Представители районной администрации поздравили именинницу с юбилеем и пожелали ей крепкого здоровья и бодрости духа.
Бурятия юбилей долгожитель Кижингинский район

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