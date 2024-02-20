Ханда Лубсандоржиева – кавалер двух трудовых орденов
В Кижингинском районе Бурятии с 90-летним юбилеем поздравили Ханду Доржиевну Лубсандоржиеву. Именинница родилась 15 февраля 1934 года в селе Семиозёрье Красночикойского района Забайкальского края.
Вся трудовая деятельность её связана с совхозом «Чесанский». Ханда Доржиевна является заслуженным животноводом Бурятской АССР, кавалером орденов Трудового Красного знамени и «Знак Почёта». Юбиляр неоднократно избиралась депутатом райсовета.
Представители районной администрации поздравили именинницу с юбилеем и пожелали ей крепкого здоровья и бодрости духа.
В районе Бурятии 90-летие отметила заслуженный животновод
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победителями стали пять муниципальных образований
Ханда Лубсандоржиева – кавалер двух трудовых орденов
В общекомандном зачёте сборная республики стала третьей
Чемпионом абсолютного первенства стал уроженец села Догой
Собаку, которая ищет себе пропитание, грозятся отловить
На границе двух регионов установили контрольно-пропускной пункт
Об этом заявил Юрий Трутнев
В 2024 году их будут получать почти 16 тысяч семей
Он прожил там более десяти лет
За год они покусали более 3600 человек и заразили энцефалитом 29
Он получил в аварии серьёзные травмы и не мог работать
Приобретены два автотрапа
У мужчины на трассе сломался автомобиль
Родители учеников заявили, что их отправляют туда «в приказном порядке»
В Госавтоинспекции подвели итоги работы