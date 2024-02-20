Районы Бурятии получат субсидии на туристические мероприятия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Победителями стали пять муниципальных образований



В рамках республиканской субсидии на проведение событийных мероприятий районы Бурятии получат возможность провести фестивали и ярмарки. В этом году конкурсной комиссией определено пять районов победителей, где пройдут тематические мероприятия.



Как сообщили в министерстве туризма РБ, субсидии получат:

- МО «Селенгинский район» - фестиваль семейного туризма и вкусной еды «Щучка fest-2024»;

- МО «Закаменский район» - «Арьябала – мантра судьбы»;

- МО «Прибайкальский район» - «Открытие навигации на озере Байкал»;

- МО «Иволгинский район» - историко-познавательный проект «По следам империи Хунну»;

- МО «Северо-Байкальский район» - рыбалка «Северный Байкал – 2024».

