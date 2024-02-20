Тайбоксёры Бурятии выиграли 60 медалей чемпионата и первенства ДФО

В общекомандном зачёте сборная республики стала третьей



Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по муайтай завершились во Владивостоке 18 февраля. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока.



Сборная Бурятии в составе 73 спортсменов завоевала 60 медалей: 19 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Было проведено 197 боев.



В общекомандном зачёте сборная Бурятии заняла третье место, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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