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Тайбоксёры Бурятии выиграли 60 медалей чемпионата и первенства ДФО

Тайбоксёры Бурятии выиграли 60 медалей чемпионата и первенства ДФО
Общество,  Фото:федерация тайского бокса РБ
В общекомандном зачёте сборная республики стала третьей

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по муайтай завершились во Владивостоке 18 февраля. В соревнованиях принимали участие около 300 спортсменов из 6 регионов Дальнего Востока.

Сборная Бурятии в составе 73 спортсменов завоевала 60 медалей: 19 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых наград. Было проведено 197 боев.

В общекомандном зачёте сборная Бурятии заняла третье место, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия чемпионат ДФО первенство ДФО спорт тайский бокс муай тай

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