Улан-Удэ присоединится к обливанию холодной водой

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Акция состоится в эту субботу



24 февраля в Улан-Удэ на центральном стадионе с 17:30 пройдёт международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым – это модно 12!». В этом году в акции участвуют более 5000 человек из 35 регионов России и 5 дружественных стран. С каждым регионом будет организован телемост, поэтому все зрители и участники могут наблюдать друг за другом.



Мероприятие будет включать ряд «инсталляций», направленных на пропаганду здорового образа жизни и обширную программу для участников и зрителей. Кульминацией данного события станет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий от 5 лет и старше.



Для участия в обливании обязательна регистрация на сайте акции. Запись будет проходить до 22 февраля, но может закончиться и раньше из-за ограничения мест в обливании и кроссфите.



Возрастное ограничение: 6+.

