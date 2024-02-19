У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон

Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров
У единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Улан-Удэ теперь есть многоканальный телефон. Об этом сообщили на очередном брифинге в городской администрации. Со всеми интересующими вопросами жители бурятской столицы отныне могут обращаться по номеру 379-051.
Как пояснил заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров, обращения на него переводят для оптимизации работы диспетчеров.
- Это позволяет использовать один телефонный номер нескольким диспетчерам, за счёт чего он всегда остаётся доступным, а проблемы, связанные с недозвоном из-за занятости, исключаются, – отметил Фёдоров.
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