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У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон

У ЕДДС в столице Бурятии появился многоканальный телефон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцам больше не придётся подолгу дозваниваться до диспетчеров

У единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Улан-Удэ теперь есть многоканальный телефон. Об этом сообщили на очередном брифинге в городской администрации. Со всеми интересующими вопросами жители бурятской столицы отныне могут обращаться по номеру 379-051.

Как пояснил заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров, обращения на него переводят для оптимизации работы диспетчеров.

- Это позволяет использовать один телефонный номер нескольким диспетчерам, за счёт чего он всегда остаётся доступным, а проблемы, связанные с недозвоном из-за занятости, исключаются, – отметил Фёдоров.
администрация Улан-Удэ

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