Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО

Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов



В Якутии 17 февраля прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. По итогам турнира спортсмены сборной команды Бурятии завоевали 14 медалей соревнований. Борцы республики выиграли 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых наград.



Победителями и призёрами стали:



Весовая категория 61 кг

Второе место - Жаргал Дамдинов

Третье место - Эрдэм Борокшонов



Весовая категория 65 кг

Третье место - Булат Баясхолонов



Весовая категория 70 кг

Третье место - Игорь Упхоев



Весовая категория 74 кг

Третье место - Сандан Гармаев



Весовая категория 79 кг

Первое место - Тумэн Бодиев

Третье место - Очир Доржиев



Весовая категория 86 кг

Третье место - Буянто Шадапов



Весовая категория 92 кг

Второе место - Кирилл Эрхитуев

Третье место - Аюр Жигжитов



Весовая категория 97 кг

Второе место - Андрей Елбаскин



Весовая категория 125 кг

Первое место - Балдан Цыжипов

Второе место - Амгалан Бакшеев

Третье место - Эрдэм Цыренжапов



Все призёры турнира завоевали право выступить на чемпионате России этого года.





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