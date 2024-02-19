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Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО

Борцы Бурятии завоевали 14 медалей чемпионата ДФО
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Чемпионами округа стали Тумэн Бодиев и Балдан Цыжипов

В Якутии 17 февраля прошёл чемпионат Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди мужчин. По итогам турнира спортсмены сборной команды Бурятии завоевали 14 медалей соревнований. Борцы республики выиграли 2 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых наград.

Победителями и призёрами стали:

Весовая категория 61 кг
Второе место - Жаргал Дамдинов
Третье место - Эрдэм Борокшонов

Весовая категория 65 кг
Третье место - Булат Баясхолонов

Весовая категория 70 кг
Третье место - Игорь Упхоев

Весовая категория 74 кг
Третье место - Сандан Гармаев

Весовая категория 79 кг
Первое место - Тумэн Бодиев
Третье место - Очир Доржиев

Весовая категория 86 кг
Третье место - Буянто Шадапов

Весовая категория 92 кг
Второе место - Кирилл Эрхитуев
Третье место - Аюр Жигжитов

Весовая категория 97 кг
Второе место - Андрей Елбаскин

Весовая категория 125 кг
Первое место - Балдан Цыжипов
Второе место - Амгалан Бакшеев
Третье место - Эрдэм Цыренжапов

Все призёры турнира завоевали право выступить на чемпионате России этого года.

Бурятия спорт вольная борьба чемпионат ДФО

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