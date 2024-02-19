МФЦ в Бурятии закроется

Он не будет работать несколько дней



Жителей Бурятии вновь предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящего длинного уик-энда в честь Дня защитника Отечества.



В четверг, 22, февраля, МФЦ закроется в 16:30. В пятницу там будет выходной. В субботу, 24-го, приём в учреждении продлится с 8:30 и до 13:00, а в воскресенье, 25-го, оно вновь приостановит работу.



В понедельник МФЦ начнёт функционировать в обычном режиме. Эта рабочая неделя в республике будет короткой. Она продлится всего четыре дня – с 19-го по 22-ое число включительно.



