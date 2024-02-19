Участвовали люди разных возрастов
Эвенки Бурятии приняли участие в этнодиктанте на языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации – «Россия – дом народов!». Мероприятие посвятили международному Дню родного языка.
17 февраля в Доме дружбы Улан-Удэ писали диктант на эвенкийском языке студенты, магистранты Бурятского госуниверситета имени Банзарова, Бурятской сельхозакадемии имени Филиппова, республиканского педагогического колледжа, участницы ансамбля «Аргавакта» РЦЭК «Арун», члены Национально-культурной автономии «Эвенки г. Улан-Удэ».
В диктанте приняли участие люди в возрасте от 17 до 70 лет, сообщили в пресс-службе БГУ.
В Улан-Удэ написали этнодиктант
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