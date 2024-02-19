19 февраля

18 февраля

Популярное

Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы

Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Общество, 
Популярная у дачников ипомея внезапно попала под запрет по всей России

На днях ряд федеральных СМИ сообщил, что выращивание ипомеи трёхцветной, очень популярной у дачников, теперь может обернуться уголовным делом. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов пояснил РИА Новости: в семечках этого цветка содержатся галлюциногенные, наркотические вещества.

Если в огороде или на дачном участке насчитают более ста штук, это уже будет квалифицироваться как преступление. Уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трёх граммов семян. «Наказание составляет до двух лет лишения свободы», – предостерёг парламентарий.

Гаврилов добавил, что это растение очень быстро размножается и его можно встретить на кустах и у обочин. Внешне оно очень похоже на полевой вьюнок и растёт повсюду как сорняк. Уже то, что цветки есть на участке, является поводом для немалого штрафа. 
 
Ранее кабмин опубликовал постановление, согласно которому за выращивание ипомеи в крупных объёмах вводится уголовная ответственность. Информацию об этом подтвердили тункинцам в местной группе «Тунка-инфо.24/7». В ОМВД по Тункинскому району отметили, что ипомея трёхцветная в Бурятии отныне под запретом.  
растения цветы дачи

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
В районе Бурятии за день отловили три десятка собак
Общество, 19.02.2024
Облаву на них устроили в нескольких сельских поселениях
МФЦ в Бурятии закроется
МФЦ в Бурятии закроется
Общество, 19.02.2024
Он не будет работать несколько дней
Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске
Супругов из Бурятии едва не «нагрели» на автокредите в Новосибирске
Общество, 19.02.2024
Из-за него молодая семья могла залезть в огромный долг
В Улан-Удэ написали этнодиктант
В Улан-Удэ написали этнодиктант
Общество, 19.02.2024
Участвовали люди разных возрастов
Треть улан-удэнцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
Треть улан-удэнцев считают 23 февраля праздником всех мужчин
Общество, 19.02.2024
А для некоторых это просто очередной выходной 
Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Жители Бурятии могут схлопотать уголовное дело за цветы
Общество, 19.02.2024
Популярная у дачников ипомея внезапно попала под запрет по всей России

Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда
Сельчан в Бурятии обеспокоили «небезопасные» уроки труда
Общество, 19.02.2024
Первоклашек решили обучить шитью и вручили им иглы 
В Бурятии продолжается поголовная вакцинация от ящура
В Бурятии продолжается поголовная вакцинация от ящура
Общество, 19.02.2024
От него прививают крупный и мелкий рогатый скот
Крепкие морозы задержатся в Бурятии
Крепкие морозы задержатся в Бурятии
Общество, 19.02.2024
Столбик термометра опустится до -45 градусов 
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
23 февраля в Улан-Удэ устроят артиллерийский салют
Общество, 19.02.2024
В честь Дня защитника Отечества произведут 30 залпов
На льду Байкала в Иркутской области установили прочные туалеты
На льду Байкала в Иркутской области установили прочные туалеты
Общество, 19.02.2024
Первые кабинки появились у мыса Саган-Хушун 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^