На льду Байкала в Иркутской области установили прочные туалеты



В Иркутской области на льду пролива Малое море в Прибайкальском национальном парке приступили к установке сезонных санитарных зон. Первые туалетные кабинки появились у мыса Саган-Хушун, а 19 февраля их поставят у острова Огой.



Сезонные туалеты предназначены для популярных у туристов ледовых треков и локаций. Специалисты отметили, что устанавливаемые кабинки ещё не были в эксплуатации.

Кроме того, специально для новинок была разработана особая конструкция основания:



- Ветер на Малом море бывает очень сильным, поэтому для устойчивости кабин пришлось выпилить во льду длинные выемки и вморозить в них брусовую конструкцию с перемычками и усиленными шурупами, на которую уже крепилось основание для установки. Получился довольно крепкий монолит, который должен выдержать ветровую нагрузку, - пояснил руководитель Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Юрий Мясников.



















Первые кабинки появились у мыса Саган-Хушун