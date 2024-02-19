Во время горячей линии люди жаловались на отсутствие на необходимой инфраструктуры
В прокуратуре Бурятии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
Совещание прошло под председательством заместителя прокурора республики Светланы Козловой. В работе приняли участие представители управления Роспотребнадзора по республике, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.
На заседании обсудили актуальные вопросы качества и своевременности оказания населению и юридическим лицам услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов.
- В ходе организованной прокуратурой республики горячей линии по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами установлено, что граждане обращаются по вопросам периодичности вывоза мусора, задолженности по оплате услуг, отсутствием необходимой инфраструктуры по сбору твёрдых коммунальных отходов. В связи с этим в феврале 2024 года прокуратурой республики организована проверка деятельности регионального оператора, в ходе которой будет дана оценка качественному и своевременному предоставлению населению услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По всем поступившим обращениям организованы проверки.
В прокуратуре Бурятии обсудили проблему вывоза мусора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время горячей линии люди жаловались на отсутствие на необходимой инфраструктуры
Выжившие псы должны переехать в приют
На её состояние вовсю жалуются местные жители
Свет выключат 19, 20, 21 и 23 февраля
Его устроят в честь Дня защитника Отечества
Электричества не будет днём 19 и 21 февраля
Новый там начнут строить весной
В некоторых домах не будет холодной воды, в некоторых – горячей
В выходные здесь отмечали Сагаалган
Жилым домам пока ничего не угрожает
Им показали документальный фильм
Там уже началась вакцинация
После этого они смогут выдержать и по семь человек
За окном -34 градуса
В Улан-Удэ без существенных осадков