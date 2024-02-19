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В прокуратуре Бурятии обсудили проблему вывоза мусора

В прокуратуре Бурятии обсудили проблему вывоза мусора
Общество,  Фото:Прокуратура РБ
Во время горячей линии люди жаловались на отсутствие на необходимой инфраструктуры

В прокуратуре Бурятии состоялось заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Совещание прошло под председательством заместителя прокурора республики Светланы Козловой. В работе приняли участие представители управления Роспотребнадзора по республике, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

На заседании обсудили актуальные вопросы качества и своевременности оказания населению и юридическим лицам услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов.

- В ходе организованной прокуратурой республики горячей линии по вопросам обращения с твёрдыми коммунальными отходами установлено, что граждане обращаются по вопросам периодичности вывоза мусора, задолженности по оплате услуг, отсутствием необходимой инфраструктуры по сбору твёрдых коммунальных отходов. В связи с этим в феврале 2024 года прокуратурой республики организована проверка деятельности регионального оператора, в ходе которой будет дана оценка качественному и своевременному предоставлению населению услуг по вывозу твёрдых коммунальных отходов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По всем поступившим обращениям организованы проверки.
прокуратура мусор

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