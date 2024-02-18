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В Бурятии днём местами до -28 градусов

В Бурятии днём местами до -28 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ без существенных осадков

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 февраля по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -18,-23, местами -23,-28.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -21,-23.


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