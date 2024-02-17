Конкурс приурочен ко Дню православной книги
В Бурятии стартовал конкурс детских рассказов и стихотворений «Наша вера славна – наша вера Православна!». Мероприятие посвящено Дню православной книги, которое отмечается ежегодно 14 марта. Памятная историческая дата приурочена к выпуску первой датированной на Руси печатной книги «Апостол» диакона Ивана Федорова.
Участниками могут быть учащиеся государственных, муниципальных общеобразовательных учреждений Бурятии, воскресных церковно-приходских школ, а также дети и юноши, являющиеся прихожанами приходов Улан-Удэнской епархии. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. В двух номинациях «Рассказ» и «Стихотворение» можно использовать темы творческих работ: «Православная вера и культура», «Духовно-нравственные ценности» (о добром поступке и т.д.), «Земное и небесное» (о храмах, праздниках, святых), «Славные страницы истории моей страны».
Заявки и работы принимаются по электронной почте: konkurs-buryatia@mail.ru по 10 марта. Итоги конкурса будут подведены до 18 марта.
В каждой номинации и возрастной категории победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени, также будут поощрительные призы. Все участники награждаются грамотами, сообщает Улан-Удэнская и Бурятская епархия.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии выберут лучшие детские рассказы и стихотворения
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