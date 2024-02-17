В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по русским шашкам

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также пройдёт турнир у ветеранов



С 23 по 25 февраля в Улан-Удэ будут проводиться чемпионат Республики Бурятия среди мужчин и женщин по русским шашкам и первенство региона среди ветеранов. Местом проведения станет 2-й этаж административного здания центрального стадиона РБ.



Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 22 февраля включительно. Регистрация участников состоится 23 февраля с 10:00 до 11:00. Начало соревнований в 11:00.



Также 23 февраля в 15:30 планируется проведение чемпионата Бурятии по молниеносной игре. Об этом сообщает федерация шашек РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

