Также пройдёт турнир у ветеранов
С 23 по 25 февраля в Улан-Удэ будут проводиться чемпионат Республики Бурятия среди мужчин и женщин по русским шашкам и первенство региона среди ветеранов. Местом проведения станет 2-й этаж административного здания центрального стадиона РБ.
Предварительные заявки необходимо отправить на электронную почту: shashki.buryatiya@mail.ru в срок по 22 февраля включительно. Регистрация участников состоится 23 февраля с 10:00 до 11:00. Начало соревнований в 11:00.
Также 23 февраля в 15:30 планируется проведение чемпионата Бурятии по молниеносной игре. Об этом сообщает федерация шашек РБ.
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В Улан-Удэ состоится чемпионат Бурятии по русским шашкам
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