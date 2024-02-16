В Улан-Удэ суд обязал детскую больницу обзавестись необходимой техникой

Иск подала прокуратура



По иску прокурора Октябрьского района Улан-Удэ детская республиканская клиническая больница обеспечена необходимым медицинским оборудованием.



- Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения прав детей, страдающих онкогематологическими заболеваниями. Установлено, что в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» отсутствовало оборудование в отделениях медицинской реабилитации № 2 и № 3, необходимое несовершеннолетним пациентам для получения медицинской помощи и реабилитации, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Прокурор района направил в суд иск об обязании больницы приобрести медицинскую технику, а министерства здравоохранения – выделить необходимое финансирование.



Суд удовлетворил иск. Решение уже исполнено: сейчас больница оснащена системами реабилитации нижних конечностей, подъёма пациентов и дальнейшего перемещения, велоэргометром и другим оборудованием.



