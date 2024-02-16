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Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»

Корвет «Алдар Цыденжапов» «уничтожил» подлодку «противника»
Общество,  Фото:министерство обороны РФ
Экипажи кораблей Тихоокеанского флота провели противолодочное учение

Экипажи корветов «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Громкий» Тихоокеанского флота провели учение по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника в акватории залива Петра Великого.

На первом этапе учения личный состав корветов, действовавших в море, выполнил переход в район предполагаемого нахождения «вражеской» субмарины. В ходе поисковых мероприятий экипажами кораблей была обнаружена неопознанная подводная лодка, уклонявшаяся от преследования.

- Боевые корабли отработали тактические приёмы поиска с поэтапным обнаружением и подачей сигнала о всплытии. После проведения поисковых действий и отказа подводной лодки «неприятеля» выполнять указанные требования, боевые расчёты корветов «Герой РФ Алдар Цыденжапов» и «Громкий» совместными действиями условно уничтожили субмарину. Экипажи надводных кораблей выполнили алгоритм действий по применению противолодочного вооружения с использованием торпедного оружия и реактивно-бомбометных установок РБУ-6000, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учения проводились в соответствии с планом боевой подготовки. Роль неопознанной субмарины выполняла одна из подводных лодок Тихоокеанского флота.

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