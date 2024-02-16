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В горном районе Бурятии «наследили» снежные барсы

В горном районе Бурятии «наследили» снежные барсы
Общество,  Фото:vk.com/saveirbis_irk
Туристы всё чаще стали натыкаться на отпечатки их лап

В последнее время туристы то и дело сообщают о следах ирбисов, которые встречаются им на турмаршрутах. Руководитель группы «Байкальские непоседы» Дмитрий Ларс рассказал иркутскому фонду «Снежный барс», что видел отпечатки лап хищника вблизи горы Малагайша в Окинском районе Бурятии.

- След был достаточно свежий и очень крупный и я сразу понял, что это снежный барс, – отметил он.

А на минувших выходных похожий заметили в Тунке, в ущелье реки Зун-Хандагай. Об этом заявил альпинист Александр Клепиков, который был там со своей группой.

- По описаниям след был небольшой и напоминал след рыси, – отметили на официальной странице фонда во «ВКонтакте».


В Оку уже запланировали выезд «для детальной обработки информации». Специалисты отправятся туда на следующей неделе, 23-24 февраля.

Накануне научный сотрудник национального парка «Тункинский» Лопсон Базаров рассказал ТАСС, что учёные Бурятии подсчитают снежных барсов, обитающих на территории резервата.

- В 2024 году в России проводится полномасштабный учёт ирбисов на территории Алтая, Тывы, на юге Красноярского края и в Бурятии. Наш регион – Тункинский и Окинский районы, а именно – Восточный Саян – крайняя восточная граница ареала обитания барсов. Рейд-экспедиция по учёту запланирована на конец февраля – март, – цитирует Базарова издание.

По его словам, в Бурятии мониторинг популяции этих редких млекопитающих ведётся постоянно. Учёным и инспекторам нацпарка предстоит проверить до полутора десятков фотоловушек, установленных в местах, где зафиксировали следы пребывания снежных барсов. Это Тункинские гольцы и хребет Мунку-Сардык.

- Основные методы – поиск и изучение следов, поскреба, мочевых точек и учёт по фотоловушкам, чтобы идентифицировать особь. Если удается найти экскременты, они тоже учитываются – образцы собирают и отправляют на анализы в Москву, в Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук, – подчеркнул специалист.

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