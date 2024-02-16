В Бурятии отремонтируют участок дороги в Заиграевском районе

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Протяжённость участка составляет 13 км



В Заиграевском районе Бурятии отремонтируют участок дороги до Верхних Тальцов. Речь идёт об участке с 12 по 25 км региональной автомобильной дороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск. Ремонт участка начался в прошлом году. В его рамках подрядная организация заменит слои дорожной одежды и выполнит обустройство проезжей части. Завершение работ планируется в 2024 году.



Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, региональная дорога Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск проходит вдоль левого берега Уды, ведёт к сёлам Старая Курба и Верхние Тальцы. Она обеспечивает транспортное сообщение для местных жителей, кроме того это путь, по которому сельские товаропроизводители поставляют готовую продукцию, везут сырье на переработку.



- На участке в ходе работ отремонтируют дорожное полотно, здесь предусмотрен гравийный тип покрытия, обновят дорожные знаки. К ремонту подрядчик приступил в прошлом году, в этом работы продолжат. Протяжённость всего участка составляет 13 км, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ.



Напомним, в прошлом году отремонтировали участок с 0 по 2 км дороги Гортоповский мост – Верхние Тальцы – Хоринск, в том числе и сам мост. Всего в 2024 году в рамках реализации нацпроекта в республике планируется привести в нормативное состояние около 90 км автодорожной сети.

