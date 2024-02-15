Иноагентам перекроют кислород: ЛДПР намерена лишить врагов шанса «химичить» с недвижимостью

Общество, Фото: предоставлено пресс-службой ЛДПР

Думская фракция ЛДПР предложила лишить иноагентов возможности переоформить по нотариальной доверенности имущество, находящееся в России на третьих лиц. Фиктивные сделки не должны позволить врагу уйти от ответственности, кормиться, помогать ВСУ и сохранить заработанное в России



Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что «мы никого не гребём», и в тоже время отдавать иностранным государствам и разведкам Россию на откуп не собираемся. Поэтому тех, кто занимается общественной деятельностью на зарубежные гранты, стоит согласно закону маркировать, держать на контроле и ограничивать источники дохода. Особенно тем, кто в разгар СВО спонсирует ВСУ на заработанные в нашей стране деньги. Но до официального заявления Президента страны эти идеи последовательно продвигала и ЛДПР — единственная в России партия, не менявшая отношения к иноагентам и более того, громко заявлявшая, например, в отношении НКО – это скрытая форма шпионажа, и требовала их закрыть ещё 11 лет назад.



«Какой смысл вообще существования какого-то НКО?! Это скрытая форма шпионажа, диверсий, провокаций, создание оранжевых революций. И напрямую подпитываются из-за рубежа. Этого терпеть нельзя. Надо всех их закрыть. Чтобы мы не слышали этих алексеевых* (признан в РФ иноагентом), навальных (включен в список террористов и экстремистов)**, этот «Голос»*** (включено в реестр иноагентов) и прочее!» - требовал Жириновский. Ну, а нам известна сегодня судьба этих «голосов»*** (включено в реестр иноагентов).



Для Жириновского и его соратников всегда было очевидно: внутренние враги несут не меньшую опасность, чем внешние.



«Если все антироссийские силы объединятся вместе с теми, кого они поддерживают здесь, это будет такой шквал информации в адрес особенно молодёжи, — предрекал Жириновский. — Люди не смогут, не успеют разобраться, где правда, где ложь, где искажение. И всё это будет влиять на их отношение к власти, к выборам, к депутатам, к их жизни и даже к семье». Сегодня с этим сложно не согласится.



Новая законодательная инициатива фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким очевидное и бесспорное продолжение позиции основателя партии. Как опытный международник и прямой последователь идей Жириновского, Слуцкий как никто понимает идейную суть фракционной инициативы. Она ударит по тем, кто под шумок заметает следы. Ведь чтобы обойти российские законы, сбежавшие спешно переписывают жилье на родственников, продают его и спонсируют ВСУ.



Поправку планируется внести на рассмотрение в апреле после парламентских слушаний по реализации закона об иноагентах.





* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России



** включен в список террористов и экстремистов; учрежденная им организация включена Минюстом в реестр иноагентов, признана экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещена в России



***признан Минюстом РФ иноагентом

