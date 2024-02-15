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В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега

В Бурятии сельчане оказались в заточении из-за снега
Общество,  Фото:«Тарбагатай-инфо 24/7»
Его свалили прямо к воротам жилых домов

Жители тарбагатайского села Десятниково пожаловались в группе «Тарбагатай-инфо 24/7» на сугробы, которые появились недавно около ворот их домов после уборки снега.

- Грейдером столкали его на обочину и под ворота. Как ходить домой? Кто будет убирать этот снег? Не могу выехать из ограды, – рассказал один из местных жителей. – Когда едут фуры, страшно стоять  на обочине, которой нет – там застывший сугроб. Но ещё страшнее, когда идёт негабарит и идут дети.

В свою очередь, дорожники пообещали убрать снежные валы во всём селе к понедельнику, 19 февраля.
снег жалобы

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