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Житель Бурятии лишился «Минска» из-за пристрастия к алкоголю

Житель Бурятии лишился «Минска» из-за пристрастия к алкоголю
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина попал в ДТП, будучи пьяным

У жителя Еравнинского района конфисковали мотоцикл «Минск» за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В апреле 2023 года мужчину привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав. Однако в сентябре 2023 года он вновь в нетрезвом виде разъезжал на своём мотоцикле «Минск». В какой-то момент сельчанин не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул мотоцикл.

- Еравнинский районный суд приговорил виновного к 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. На основании решения суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, конфискован, - сообщили в прокуратуре.

Приговор в законную силу не вступил.
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