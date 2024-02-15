Мужчина попал в ДТП, будучи пьяным
У жителя Еравнинского района конфисковали мотоцикл «Минск» за повторную езду в нетрезвом виде, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В апреле 2023 года мужчину привлекли к административной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили водительских прав. Однако в сентябре 2023 года он вновь в нетрезвом виде разъезжал на своём мотоцикле «Минск». В какой-то момент сельчанин не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинул мотоцикл.
- Еравнинский районный суд приговорил виновного к 150 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. На основании решения суда мотоцикл осуждённого, на котором совершено преступление, конфискован, - сообщили в прокуратуре.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии лишился «Минска» из-за пристрастия к алкоголю
Общество, Фото:
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