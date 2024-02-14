14 февраля

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Учащиеся Бурятии сыграют в «Что? Где? Когда?»

Учащиеся Бурятии сыграют в «Что? Где? Когда?»
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике стартуют отборочные игры чемпионата России по интеллектуальной игре

Среди российских школьников и студентов колледжей продолжается чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?». Учащиеся Бурятии также могут принять участие в отборочных играх интеллектуального турнира, которые стартуют уже 21 февраля. Планируется, что всего в соревнованиях будут участвовать порядка 150 тысяч юных эрудитов из 7 000 школ и колледжей из 89 регионов России.

Участвовать могут учащиеся 5-11 классов и студенты колледжей республики. Команды могут сыграть в любую из двух отборочных игр, серия которых продлится до 11 марта. Для этого им необходимо зарегистрироваться на чемпионат до 6 марта.

По итогам отборочных игр будет сформирован список участников окружного финала, который пройдёт в очно-дистанционном формате в марте этого года на площадках всех 89 регионов России, включая Бурятию. Следующим этапом интеллектуального чемпионата для школьников и студентов СПО станет онлайн-кубок «Знание. Игра» в апреле 2024 года, в ходе которого юные интеллектуалы поборются за право выхода на чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?».

Завершит соревнование федеральный финал, запланированный на май. Его участниками станут 75 команд: 44 лучших по итогам окружных финалов, 11 команд-лидеров по итогам онлайн-кубка, а также 20 команд из партнёрских турниров.

Напомним, что чемпионат России по игре «Что? Где? Когда?» стартовал в октябре 2023 года. Интеллектуальное соревнование проходит в трёх категориях: «Что? Где? Когда?: школы и колледжи» — для школьников 5-11 классов и студентов СПО; «Что? Где? Когда?: университеты» — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; «Что? Где? Когда?: открытые игры», где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.

Возрастное ограничение: 12+.
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