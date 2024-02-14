14 февраля

13 февраля

Популярное

Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин

Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Больных с инфекционными заболеваниями будут принимать в другой больнице

В Бурятии обостряется ситуация с корью. В Улан-Удэ на карантин закрыли республиканскую клиническую инфекционную больницу. Жёсткая мера принята из-за высокой заразности этой инфекции.

Как «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, предписание о закрытии «инфекционки» на карантин выдало управление Роспотребнадзора.

- Дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями временно открыты в республиканской клинической больнице имени Семашко, - уточнили в минздраве.

Что касается пациентов с подозрением на корь, то их по-прежнему будут продолжать принимать в инфекционной больнице.

В минздраве подчеркнули, что данная мера временна. Пока сроки возобновления инфекционной больницы в обычном режиме неизвестны.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе стало известно о выявлении кори у семимесячного ребёнка. Позже число больных выросло до трёх, а в начале февраля увеличилось до девяти.

Корь – очень заразное заболевание, вирус обладает высокой «летучестью» - заразиться можно, даже проехавшись в лифте, из которого вышел больной. Если человек не был привит и не переболел корью, вероятность заразиться превышает 95%.

Традиционно корь считается детской инфекцией, но болеют ей и взрослые – причём гораздо тяжелее, чем дети, и часто с осложнениями.

Начальная стадия заболевания длится 3-4 дня. Первые признаки похожи на обычные ОРВИ: недомогание, вялость, повышенная температура, кашель (который по мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим). На 4-5-й день болезни на фоне высокой температуры на лице и теле появляется специфическая сыпь.

У каждого 15-го заболевшего возникают осложнения. Условия для них создаёт значительное ослабление иммунитета. Возможны развитие пневмонии, отита, менингита и энцефалита. Эти осложнения в свою очередь могут привести к страшным последствиям, вроде слепоты или глухоты.

Основное правило, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться корью – вакцинироваться. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, взрослым до 35 лет включительно прививка от кори должна быть введена двукратно. Если по каким-то причинам человек не привит или не имеет документального подтверждения вакцинации, то следует пройти вакцинацию против кори двукратно с интервалом три месяца.

инфекционная больница корь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
В Улан-Удэ опять отключат свет из-за замены провода
Общество, 14.02.2024
В некоторых домах свет выключают с конца января
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и воду
Общество, 14.02.2024
Отключены будут дома на Ключевской, Ринчино, Клубной, Пищевой и других улицах
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
В северном посёлке Бурятии расплодились крысы
Общество, 14.02.2024
Местные жители боятся, что скоро они доберутся и до домов
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Подростки в улан-удэнском СИЗО сыграли в шагай наадан
Общество, 14.02.2024
Соревнования приурочили к празднованию Белого месяца  
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Забайкалье примет всероссийские соревнования по боксу
Общество, 14.02.2024
На турнир заявились уже более 20 регионов
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
В Улан-Удэ до 10 градусов мороза
Общество, 14.02.2024
В республике по-зимнему тепло
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
В районе Бурятии 90-летие отметила уроженка села Унгуркуй
Общество, 13.02.2024
Поздравления принимала Анна Игумнова.
Гиревики Бурятии выиграли 7 медалей первенства России.
Гиревики Бурятии выиграли 7 медалей первенства России.
Общество, 13.02.2024
У них 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая награды
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
В забайкальской семье родился восьмой ребёнок
Общество, 13.02.2024
Многодетная семья проживает в селе Байка
На Байкале спасли обессилевшую косулю
На Байкале спасли обессилевшую косулю
Общество, 13.02.2024
Животное провело на льду немало времени
На юге Бурятии поздравили долгожительницу
На юге Бурятии поздравили долгожительницу
Общество, 13.02.2024
90 лет исполнилось жительнице Наушек
В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
В Монголии посчитали долгожителей от 100 лет и старше
Общество, 13.02.2024
Большинство из них живут в Улан-Баторе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^