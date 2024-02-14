Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин

Больных с инфекционными заболеваниями будут принимать в другой больнице
В Бурятии обостряется ситуация с корью. В Улан-Удэ на карантин закрыли республиканскую клиническую инфекционную больницу. Жёсткая мера принята из-за высокой заразности этой инфекции.
Как «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Бурятии, предписание о закрытии «инфекционки» на карантин выдало управление Роспотребнадзора.
- Дополнительные койки для пациентов с ОРВИ и кишечными инфекциями временно открыты в республиканской клинической больнице имени Семашко, - уточнили в минздраве.
Что касается пациентов с подозрением на корь, то их по-прежнему будут продолжать принимать в инфекционной больнице.
В минздраве подчеркнули, что данная мера временна. Пока сроки возобновления инфекционной больницы в обычном режиме неизвестны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе стало известно о выявлении кори у семимесячного ребёнка. Позже число больных выросло до трёх, а в начале февраля увеличилось до девяти.
Корь – очень заразное заболевание, вирус обладает высокой «летучестью» - заразиться можно, даже проехавшись в лифте, из которого вышел больной. Если человек не был привит и не переболел корью, вероятность заразиться превышает 95%.
Традиционно корь считается детской инфекцией, но болеют ей и взрослые – причём гораздо тяжелее, чем дети, и часто с осложнениями.
Начальная стадия заболевания длится 3-4 дня. Первые признаки похожи на обычные ОРВИ: недомогание, вялость, повышенная температура, кашель (который по мере развития заболевания усиливается, становится грубым, лающим). На 4-5-й день болезни на фоне высокой температуры на лице и теле появляется специфическая сыпь.
У каждого 15-го заболевшего возникают осложнения. Условия для них создаёт значительное ослабление иммунитета. Возможны развитие пневмонии, отита, менингита и энцефалита. Эти осложнения в свою очередь могут привести к страшным последствиям, вроде слепоты или глухоты.
Основное правило, которое нужно соблюдать, чтобы не заразиться корью – вакцинироваться. В соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям, взрослым до 35 лет включительно прививка от кори должна быть введена двукратно. Если по каким-то причинам человек не привит или не имеет документального подтверждения вакцинации, то следует пройти вакцинацию против кори двукратно с интервалом три месяца.
Корь наступает: В Улан-Удэ инфекционную больницу закрыли на карантин
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