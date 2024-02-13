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На юге Бурятии поздравили долгожительницу

На юге Бурятии поздравили долгожительницу
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
90 лет исполнилось жительнице Наушек

10 февраля в Кяхтинском районе Бурятии поздравили с 90-летним юбилеем Александру Михайловну Власову.

Александра Михайловна родилась 10 февраля 1934 года в Ленинграде. В семье было 9 человек. Отец был военнослужащим, служил штурманом морской авиации. После получения травмы отца семья переехала в Москву в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Отца в период войны отправили работать в Иркутск на авиационный завод. Отработав на заводе и зарекомендовав себя с положительной стороны, он с семьёй переехал в Монголию. Александра Михайловна осталась жить и учиться в городе Гусиноозёрск, где окончила 10 классов и после окончания школы приехала в посёлок Наушки в 1955 году работать багажным кассиром на железную дорогу. Проработав некоторое время кассиром, устроилась официанткой, а затем буфетчицей на вокзал. В 1997 году устроилась в колбасный цех, а после кладовщиком в Наушкинский мясокомбинат, который стал основным местом работы до ухода на пенсию.

Юбиляр имеет много наград. В 2015 году получила статус «Дети войны».

- Александра Михайловна знает огромное количество песен и очень хорошо поёт, активно участвовала в концертной деятельности вокального ансамбля «Золотая пора», - сообщает администрация района.

Именинница воспитала 3 дочерей. В настоящее время у Александры Михайловны 9 внуков, 3 правнуков, 1 праправнучка. Живёт в посёлке Наушки.
Бурятия Кяхтинский район юбилей долгожитель

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