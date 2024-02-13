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В нацпарке в Бурятии начались жестокие драки лис

В нацпарке в Бурятии начались жестокие драки лис
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Их устраивают из-за самок во время гона

В Тункинском национальном парке начались так называемые лисьи «свадьбы». В середине февраля у этих зверей наступает гон – за одной самкой могут бегать сразу пять или даже шесть самцов и остаётся с ней в итоге сильнейший. Драки при этом – неизбежное явление, рассказали в резервате.

Самка привлекает к себе внимание звуками – в брачный период для многих видов животных и птиц это самый распространённый и естественный способ. У лисиц чрезвычайно активизируется рефлекс маркирования – речь о мечении места обитания собственной мочой. Беременность длится от 49 до 58 дней. За раз порой рождается до 13-ти детёнышей, но чаще всего – 4-6.

- Практически все лисицы щенятся внутри подготовленных нор. Вне их пределов это происходит крайне редко и связано с какими-то чрезвычайными обстоятельствами – например, подтоплением, – пояснили в нацпарке.



Все лисята появляются на свет слепыми. На протяжении полутора месяцев после рождения малыши находятся на грудном вскармливании. После начинают прорезаться первые зубки и мама постепенно начинает приручать их к мясной пище, а затем – и к её добыче. В воспитании принимают участие оба родителя. Самец помогает рыть нору, кормит лису, в то время когда она не может отойти от новорождённых.

В Тункинском национальном парке лисы обитают в лесостепных районах и реже – в тайге и высокогорьях. Тяготеют они к местами с полями, сенокосами и небольшими участками леса. В тайге же избегают сплошных массивов и предпочитает держаться в долинах рек, по гарям и вырубкам. В ушедшем 2023-ем году на заповедной территории насчитывалось 133 рыжих хищницы.  
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