Юные борцы Бурятии выиграли 14 медалей первенства ДФО

Общество, Фото: паблик Александра Богомоева

4 спортсмена республики стали победителями соревнований



С 10 по 11 февраля в Благовещенске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей соревнований.



Как сообщает официальный паблик Александра Богомоева, призёрами соревнований стали:



Весовая категория 45 кг

Первое место - Александр Ж. (Якутия)

Второе место - Аюр Д. (Забайкальский край)

Третье место - Антон Г. (Якутия)

Третье место - Никита Э. (Якутия)



Весовая категория 48 кг

Первое место - Эрчим Ж. (Якутия)

Второе место - Эрхан К. (Якутия)

Третье место - Роман С. (Хабаровский край)

Третье место - Итигэл О. (Бурятия)



Весовая категория 51 кг

Первое место - Геннадий М. (Якутия)

Второе место - Чингис Г. (Забайкальский край)

Третье место - Доржи Д. (Забайкальский край)

Третье место - Кюндюл М. (Якутия)



Весовая категория 55 кг

Первое место - Тумэн Е. (Бурятия)

Второе место - Солбон Е. (Забайкальский край)

Третье место - Роман К. (Якутия)

Третье место - Руслан П. (Бурятия)



Весовая категория 60 кг

Первое место - Ванчин Б. (Бурятия)

Второе место - Балдан Ц. (Бурятия)

Третье место - Очир Ц. (Бурятия)

Третье место - Максим Г. (Якутия)



Весовая категория 65 кг

Первое место - Артур П. (Якутия)

Второе место - Борис Б. (Бурятия)

Третье место - Билал К. (Бурятия)

Третье место - Кирилл Ш. (Хабаровский край)



Весовая категория 71 кг

Первое место - Анатолий И. (Якутия)

Второе место - Руслан Б. (Бурятия)

Третье место - Максар И. (Бурятия)

Третье место - Нарек К. (Амурская область)



Весовая категория 80 кг

Первое место - Тимур И. (Бурятия)

Второе место - Владимир Б. (Якутия)

Третье место - Данила Б. (Хабаровский край)

Третье место - Артём Л. (ЕАО)



Весовая категория 92 кг

Первое место - Якутияян А. (Якутия)

Второе место - Дмитрий Ф. (Амурская область)

Третье место - Руслан Б. (Бурятия)

Третье место - Егор Д. (EAO)



Весовая категория 110 кг

Первое место - Валерий И. (Бурятия)

Второе место - Бато Т. (Бурятия)

Третье место - Артур В. (Амурская область)

Третье место - Михаил Н. (Якутия)

