12 февраля

11 февраля

Популярное

Юные борцы Бурятии выиграли 14 медалей первенства ДФО

Юные борцы Бурятии выиграли 14 медалей первенства ДФО
Общество,  Фото:паблик Александра Богомоева
4 спортсмена республики стали победителями соревнований

С 10 по 11 февраля в Благовещенске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей соревнований.

Как сообщает официальный паблик Александра Богомоева, призёрами соревнований стали:

Весовая категория 45 кг
Первое место - Александр Ж. (Якутия)
Второе место - Аюр Д. (Забайкальский край)
Третье место - Антон Г. (Якутия)
Третье место - Никита Э. (Якутия)

Весовая категория 48 кг
Первое место - Эрчим Ж. (Якутия)
Второе место - Эрхан К. (Якутия)
Третье место - Роман С. (Хабаровский край)
Третье место - Итигэл О. (Бурятия)

Весовая категория 51 кг
Первое место - Геннадий М. (Якутия)
Второе место - Чингис Г. (Забайкальский край)
Третье место - Доржи Д. (Забайкальский край)
Третье место - Кюндюл М. (Якутия)

Весовая категория 55 кг
Первое место - Тумэн Е. (Бурятия)
Второе место - Солбон Е. (Забайкальский край)
Третье место - Роман К. (Якутия)
Третье место - Руслан П. (Бурятия)

Весовая категория 60 кг
Первое место - Ванчин Б. (Бурятия)
Второе место - Балдан Ц. (Бурятия)
Третье место - Очир Ц. (Бурятия)
Третье место - Максим Г. (Якутия)

Весовая категория 65 кг
Первое место - Артур П. (Якутия)
Второе место - Борис Б. (Бурятия)
Третье место - Билал К. (Бурятия)
Третье место - Кирилл Ш. (Хабаровский край)

Весовая категория 71 кг
Первое место - Анатолий И. (Якутия)
Второе место - Руслан Б. (Бурятия)
Третье место - Максар И. (Бурятия)
Третье место - Нарек К. (Амурская область)

Весовая категория 80 кг
Первое место - Тимур И. (Бурятия)
Второе место - Владимир Б. (Якутия)
Третье место - Данила Б. (Хабаровский край)
Третье место - Артём Л. (ЕАО)

Весовая категория 92 кг
Первое место - Якутияян А. (Якутия)
Второе место - Дмитрий Ф. (Амурская область)
Третье место - Руслан Б. (Бурятия)
Третье место - Егор Д. (EAO)

Весовая категория 110 кг
Первое место - Валерий И. (Бурятия)
Второе место - Бато Т. (Бурятия)
Третье место - Артур В. (Амурская область)
Третье место - Михаил Н. (Якутия)
Бурятия спорт вольная борьба первенство ДФО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии и Забайкалье идут сборы с гранатомётчиками
В Бурятии и Забайкалье идут сборы с гранатомётчиками
Общество, 12.02.2024
Они проходят на 13 полигонах на Дальнем Востоке
Бурятия установит детские и спортплощадки в ДНР
Бурятия установит детские и спортплощадки в ДНР
Общество, 12.02.2024
Они появятся во дворах Старобешевского района
В Усть-Ордынском округе отпраздновали Сагаалган
В Усть-Ордынском округе отпраздновали Сагаалган
Общество, 12.02.2024
В честь праздника прошло награждение жителей округа
Боксёр из Бурятии стал чемпионом европейского турнира
Боксёр из Бурятии стал чемпионом европейского турнира
Общество, 12.02.2024
Георгий Кушиташвили одержал победу на «малом чемпионате мира»
В Агинском округе выявлены лучшие баатары Забайкалья
В Агинском округе выявлены лучшие баатары Забайкалья
Общество, 12.02.2024
Также прошёл конкурс творческих коллективов
Борицы Бурятии победили на первенстве ДФО
Борицы Бурятии победили на первенстве ДФО
Общество, 12.02.2024
Соревнования прошли в Амурской области
В Бурятии открыли 6 ледовых переправ на Байкале
В Бурятии открыли 6 ледовых переправ на Байкале
Общество, 12.02.2024
Все они расположены в Баргузинском районе
До -5 потеплеет в Бурятии
До -5 потеплеет в Бурятии
Общество, 12.02.2024
Некоторые районы республики накроют снегопады
Такер Карлсон примерил бурятский дэгэл в Москве
Такер Карлсон примерил бурятский дэгэл в Москве
Общество, 11.02.2024
Американский журналист побывал в павильоне республики на ВДНХ
«Станет настоящим испытанием»: Лама из Бурятии рассказал, каким будет наступивший год
«Станет настоящим испытанием»: Лама из Бурятии рассказал, каким будет наступивший год
Общество, 11.02.2024
Он посоветовал быть внутренне сильными и проявлять решительность
В Улан-Удэ голуби терроризируют жильцов дома
В Улан-Удэ голуби терроризируют жильцов дома
Общество, 11.02.2024
Люди заявили, что  прикормленные птицы ведут себя очень агрессивно
Мошенники названивают жителям Бурятии в мессенджерах
Мошенники названивают жителям Бурятии в мессенджерах
Общество, 11.02.2024
Аферисты пугают людей несуществующими кредитами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^