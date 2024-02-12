Юные борцы Бурятии выиграли 14 медалей первенства ДФО

4 спортсмена республики стали победителями соревнований
С 10 по 11 февраля в Благовещенске проходило первенство Дальневосточного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Спортсмены Бурятии завоевали 14 медалей соревнований.
Как сообщает официальный паблик Александра Богомоева, призёрами соревнований стали:
Весовая категория 45 кг
Первое место - Александр Ж. (Якутия)
Второе место - Аюр Д. (Забайкальский край)
Третье место - Антон Г. (Якутия)
Третье место - Никита Э. (Якутия)
Весовая категория 48 кг
Первое место - Эрчим Ж. (Якутия)
Второе место - Эрхан К. (Якутия)
Третье место - Роман С. (Хабаровский край)
Третье место - Итигэл О. (Бурятия)
Весовая категория 51 кг
Первое место - Геннадий М. (Якутия)
Второе место - Чингис Г. (Забайкальский край)
Третье место - Доржи Д. (Забайкальский край)
Третье место - Кюндюл М. (Якутия)
Весовая категория 55 кг
Первое место - Тумэн Е. (Бурятия)
Второе место - Солбон Е. (Забайкальский край)
Третье место - Роман К. (Якутия)
Третье место - Руслан П. (Бурятия)
Весовая категория 60 кг
Первое место - Ванчин Б. (Бурятия)
Второе место - Балдан Ц. (Бурятия)
Третье место - Очир Ц. (Бурятия)
Третье место - Максим Г. (Якутия)
Весовая категория 65 кг
Первое место - Артур П. (Якутия)
Второе место - Борис Б. (Бурятия)
Третье место - Билал К. (Бурятия)
Третье место - Кирилл Ш. (Хабаровский край)
Весовая категория 71 кг
Первое место - Анатолий И. (Якутия)
Второе место - Руслан Б. (Бурятия)
Третье место - Максар И. (Бурятия)
Третье место - Нарек К. (Амурская область)
Весовая категория 80 кг
Первое место - Тимур И. (Бурятия)
Второе место - Владимир Б. (Якутия)
Третье место - Данила Б. (Хабаровский край)
Третье место - Артём Л. (ЕАО)
Весовая категория 92 кг
Первое место - Якутияян А. (Якутия)
Второе место - Дмитрий Ф. (Амурская область)
Третье место - Руслан Б. (Бурятия)
Третье место - Егор Д. (EAO)
Весовая категория 110 кг
Первое место - Валерий И. (Бурятия)
Второе место - Бато Т. (Бурятия)
Третье место - Артур В. (Амурская область)
Третье место - Михаил Н. (Якутия)
Юные борцы Бурятии выиграли 14 медалей первенства ДФО
Общество, Фото:
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