В Бурятии и Забайкалье идут сборы с гранатомётчиками

Они проходят на 13 полигонах на Дальнем Востоке



На 13 полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономии, острове Сахалин и Курилах, идут сборы с гранатомётчиками ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7 и расчётами автоматических гранатомётов АГС-17 «Пламя».



- Половина занятий проводится в тёмное время суток с применением приборов ночного видения. На практическом этапе, который уже начался, военнослужащие осваивают ведение разведки, учатся определять виды целей и расстояние до них, уничтожают мишени, имитирующие бронетехнику условного противника из гранатомётов РПГ-7. Особое внимание на сборах уделяется обучению боевой стрельбе в различных погодных условиях и специфике тактических действий гранатометных расчётов с учётом опыта СВО, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В сборах принимают участие несколько сотен военнослужащих гранатометных подразделений ВВО.

